Пентагон в шоке: Пекин тайно готовится к ядерному удару

«То, что испытание было сверхкритическим и с выделением энергии, совершенно очевидно из сейсмических графиков», — подчеркнул помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йив. По его словам, один из таких инцидентов был зафиксирован еще в 2020 году, однако Китай продолжает скрывать правду и отказывается пускать международных инспекторов. Эту информацию ранее подтверждал и председатель спецкомитета Сената по разведке Том Коттон, сославшись на секретные данные ЦРУ.