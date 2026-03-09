СМИ: Следующий раунд переговоров РФ, Украины и США пройдет в Стамбуле 11 марта

Следующий раунд переговоров представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию российско-украинского военного конфликта должен состояться 11 марта в Стамбуле. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на публикации украинских журналистов.
Позже Дмитрий Литвин, советник президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что эта информация не соответствует действительности.
По последним данным, переговоры России, Украины и США пройдут в марте. Сейчас стороны продолжают согласовывать место встречи.
Недавние переговоры между представителями России, США и Украины в Женеве заняли два дня. Встреча, которая началась 17 февраля около 16:00 по московскому времени, продлилась около пяти часов. Она проходила на русском и английском языках в закрытом для прессы режиме.
Уже на следующий день, 18 февраля, начался второй раунд переговоров, но он был более коротким и завершился спустя порядка двух часов. Глава делегации России Владимир Мединский рассказал, что беседа была тяжелой, но деловой. Новый раунд переговоров между Москвой, Киевом и Вашингтоном должен состояться в ближайшее время.