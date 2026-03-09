Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль заявил, что ударил по штабу беспилотных систем КСИР

Армия обороны Израиля заявила, что ВВС страны атаковали штаб беспилотных систем иранского КСИР.

Армия обороны Израиля заявила, что ВВС страны атаковали штаб беспилотных систем иранского КСИР.

ЦАХАЛ заявил, что из штаба осуществлялись запуски БПЛА в сторону Израиля.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля.

Читайте материал «Американский Госдеп распорядился, чтобы дипломаты покинули одну страну».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше