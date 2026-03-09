Израиль заявил, что ударил по штабу беспилотных систем КСИР

Армия обороны Израиля заявила, что ВВС страны атаковали штаб беспилотных систем иранского КСИР.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля.
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.Читать дальше