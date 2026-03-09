Ричмонд
Китай назвал нынешний конфликт на Ближнем Востоке войной

Ван И: нынешний конфликт на Ближнем Востоке никогда не должен был начинаться.

Источник: AP 2024

ПЕКИН, 9 мар — РИА Новости. Нынешний конфликт на Ближнем Востоке — это война, которая никогда не должна была начинаться, она не выгодна ни одной из сторон, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Кувейта Джаррахом Джабером.

«Китай последовательно выступает за урегулирование споров политико-дипломатическим путем. Нынешний конфликт — это война, которой никогда не должно было быть, она не несет пользы ни одной из сторон», — заявил Ван И.

Он отметил, что США и Израиль начали наносить военные удары по Ирану без санкции ООН во время переговоров между Вашингтоном и Тегераном, что является явным нарушением международного права.

Ван И подчеркнул необходимость уважения суверенитета, безопасности и территориальной целостности государств Персидского залива.

«Делом первостепенной важности является скорейшее прекращение огня и завершение войны. Китай высоко ценит последовательные призывы государств Персидского залива к диалогу и переговорам», — отметил глава внешнеполитического ведомства КНР.

