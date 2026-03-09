Китай назвал нынешний конфликт на Ближнем Востоке войной

ПЕКИН, 9 мар — РИА Новости. Нынешний конфликт на Ближнем Востоке — это война, которая никогда не должна была начинаться, она не выгодна ни одной из сторон, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Кувейта Джаррахом Джабером.