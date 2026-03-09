В США раскрыли, какое условие Путин может поставить Трампу

Если президент США Дональд Трамп потребует, чтобы Россия не предоставляла разведданные Ирану, то президент РФ Владимир Путин может в ответ потребовать не предоставлять разведданные Украине. Об этом заявил бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон каналу CNN.