Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США раскрыли, какое условие Путин может поставить Трампу

Если президент США Дональд Трамп потребует, чтобы Россия не предоставляла разведданные Ирану, то президент РФ Владимир Путин может в ответ потребовать не предоставлять разведданные Украине.

Если президент США Дональд Трамп потребует, чтобы Россия не предоставляла разведданные Ирану, то президент РФ Владимир Путин может в ответ потребовать не предоставлять разведданные Украине. Об этом заявил бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон каналу CNN.

По его словам, Путин может выдвинуть зеркальное предложение в случае, если Трамп позвонит ему с требованием по Ирану.

«Путин говорит: “Давай заключим сделку, мы прекратим все поставки разведывательной информации Ирану, если ты прекратишь все поставки разведывательной информации Украине”», — описал возможный сценарий экс-советник.

Ранее спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф также просил Москву не делиться информацией с Ираном.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше