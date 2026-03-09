Трамп рассказал о плане США по борьбе с ростом стоимости нефти

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть план действий в связи с резким повышением стоимости нефти.
Трамп в телефонном интервью nypost.com отказался раскрывать подробности, но заявил, что американцы «будут очень довольны».
Стоимость нефти из-за обострения конфликта между Израилем с США и Ираном приближалась к 120 долларам за баррель впервые с 17 июня 2022 года.
