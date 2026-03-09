Зеленский заявил об отмене анонсированных переговоров 11 марта

Трехсторонняя встреча между Украиной, США и Россией, запланированная на текущую неделю, официально отложена по инициативе американской администрации. Владимир Зеленский заявил, что Белый дом предложил перенести мирные переговоры из-за вооруженного конфликта с Ираном. Ранее о встрече 11 марта в Стамбуле сообщали украинские СМИ со ссылкой на источник, но информация не подтверждалась официально.
«Трехстороннюю встречу, которую планировали на эту неделю, отложили по предложению США из-за ситуации вокруг Ирана», — заявил Владимир Зеленский. Его слова приводит украинское издание «Новини.LIVE».
Ранее издание со ссылкой на свои источники в Офисе президента Украины сообщало, что информация портала NV.UA о переговорах 11 марта в Стамбуле не подтверждается.
Ранее портал NV.UA сообщал, что делегации якобы договорились провести решающий раунд переговоров в среду, 11 марта, в турецком Стамбуле. Утверждалось, что перенос переговорной площадки из Объединенных Арабских Эмиратов в Турцию стал вынужденной мерой из-за массированных ракетных ударов со стороны Ирана, сделавших Абу-Даби небезопасным для американской и российской дипломатических миссий.
