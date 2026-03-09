Зеленский заявил об отмене анонсированных переговоров 11 марта

Трехсторонняя встреча между Украиной, США и Россией, запланированная на текущую неделю, официально отложена по инициативе американской администрации. Владимир Зеленский заявил, что Белый дом предложил перенести мирные переговоры из-за вооруженного конфликта с Ираном. Ранее о встрече 11 марта в Стамбуле сообщали украинские СМИ со ссылкой на источник, но информация не подтверждалась официально.