Россия готова поставлять в ЕС газ и нефть: какие условия для этого озвучил Путин

Россия готова сотрудничать с европейскими странами по поставкам нефти и газа. Но чтобы продолжить этот разговор, нам нужно понять, что Европа тоже готова к такому сотрудничеству. Об этом сказал президент России Владимир Путин на заседании в Кремле, посвященном ситуации в мире.
«Мы готовы работать и с европейцами, но нам нужны какие-то сигналы от них, что они готовы и тоже хотят работать, и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность», — заявил президент.
Глава государства подчеркнул, что Россия всегда держит свое слово и является одним из наиболее надежных поставщиков энергоресурсов. И работать готова также только с надежными покупателями, которые не отворачивались от обязательств в угоду политическим веяниям и истерикам.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин поручил правительству продумать возможность полного отключения поставок газа и нефти большинству стран Европы.