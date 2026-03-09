Россия готова поставлять в ЕС газ и нефть: какие условия для этого озвучил Путин

Россия готова сотрудничать с европейскими странами по поставкам нефти и газа. Но чтобы продолжить этот разговор, нам нужно понять, что Европа тоже готова к такому сотрудничеству. Об этом сказал президент России Владимир Путин на заседании в Кремле, посвященном ситуации в мире.