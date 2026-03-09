Путин: Россия продолжит поставки нефти и газа в Словакию и Венгрию

«Россия выступает надёжным поставщиком энергоносителей. Так было всегда. Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надёжными контрагентами. Имею в виду не только наших партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах Восточной Европы, таких как Словакия и Венгрия», — сказал он.