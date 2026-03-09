Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Россия продолжит поставки нефти и газа в Словакию и Венгрию

Россия не собирается отказываться от сотрудничества с проверенными партнёрами в Европе. Президент РФ Владимир Путин на профильном совещании заявил, что страна продолжит поставлять нефть и газ тем государствам, которые сами остаются надёжными контрагентами.

Источник: Life.ru

«Россия выступает надёжным поставщиком энергоносителей. Так было всегда. Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надёжными контрагентами. Имею в виду не только наших партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах Восточной Европы, таких как Словакия и Венгрия», — сказал он.

Поставки нефти по южной ветке «Дружбы» через Украину остановились ещё 27 января. Роберт Фицо ранее заявлял, что Киев обещал возобновить транзит 3 марта, однако позже сроки перенесли. Украина ссылается на повреждение трубы и не пускает инспекторов. Однако премьер Словакии показал спутниковые снимки, доказывающие, что с нефтепроводом всё в порядке.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше