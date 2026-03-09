В Венгрии рассмотрят проект о заморозке конфискованного у украинцев золота

БУДАПЕШТ, 9 мар — РИА Новости. В парламент Венгрии внесен законопроект об удержании конфискованных у украинцев наличной валюты и золота на срок до 60 дней до выяснения их происхождения, следует из документа, опубликованного на сайте парламента.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило в пятницу, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Будапешт потребовал у Киева объяснений и в течение дня депортировал всех семерых украинских граждан.
«Национальное налогово-таможенное ведомство проводит расследование в срок до 60 дней после вступления в силу настоящего закона… До этой даты имущество считается изъятым», — говорится в законопроекте.
Его рассмотрение назначено на вторник 10 марта в экстренном порядке.
Авторы законопроекта отмечают, что цель расследования — установить «происхождение, пункт назначения, цель использования и предполагаемое назначение» конфискованных средств.