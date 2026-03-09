В Венгрии рассмотрят проект о заморозке конфискованного у украинцев золота

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило в пятницу, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Будапешт потребовал у Киева объяснений и в течение дня депортировал всех семерых украинских граждан.