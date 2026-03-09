Лукашенко обратился к новому лидеру Ирана Хаменеи, сказав про исключительно сложный момент

9 марта президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Моджтабе Хоссейни Хаменеи с избранием Верховным лидером Ирана, сообщили в пресс-службе белорусского президента.
В поздравлении говорится, что «верность иранского народа традициям, стойкость перед любыми испытаниями и стремление к самостоятельному развитию вызывают искреннее уважение и признание».
Александр Лукашенко подчеркнул, что новый лидер Ирана «возглавил страну в исключительно сложный момент».
«Несмотря на это, уверен, что под Вашим руководством Иран продолжит идти путем отстаивания независимости, обеспечения стабильного роста, сохранения духовного наследия и укрепления своей роли на международной арене», — отмечается в поздравлении.
Президент Беларуси напомнил, что Беларусь и Иран «поддерживают прочные дружественные связи, основанные на взаимном уважении и доверии».
