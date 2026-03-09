Ричмонд
Лукашенко обратился к новому лидеру Ирана Хаменеи, сказав про исключительно сложный момент

Лукашенко обратился к Хаменеи, сказав про исключительно сложный момент.

Источник: Комсомольская правда

9 марта президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Моджтабе Хоссейни Хаменеи с избранием Верховным лидером Ирана, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

В поздравлении говорится, что «верность иранского народа традициям, стойкость перед любыми испытаниями и стремление к самостоятельному развитию вызывают искреннее уважение и признание».

Александр Лукашенко подчеркнул, что новый лидер Ирана «возглавил страну в исключительно сложный момент».

«Несмотря на это, уверен, что под Вашим руководством Иран продолжит идти путем отстаивания независимости, обеспечения стабильного роста, сохранения духовного наследия и укрепления своей роли на международной арене», — отмечается в поздравлении.

Президент Беларуси напомнил, что Беларусь и Иран «поддерживают прочные дружественные связи, основанные на взаимном уважении и доверии».

Ранее мы писали, что Лукашенко сказал, какому густонаселенному государству помогут белорусы.

Еще Лукашенко сказал, что невозможное могут сделать только индусы, а невероятное — белорусы.

Также Александр Лукашенко сказал, какому густонаселенному государству помогут белорусы.

Тем временем власти упростили техосмотр и регистрацию одного вида транспорта в Беларуси.

