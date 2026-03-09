Ричмонд
Трамп привел ряд новых подробностей об иранских футболистках в Австралии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что поговорил с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе о женской сборной Ирана по футболу, пребывающей в Австралии.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что поговорил с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе о женской сборной Ирана по футболу, пребывающей в Австралии. Как заявил Трамп, пяти футболисткам уже помогли получить убежище, а вопросом с остальными, желающими его получить, «уже занимаются».

Трамп сказал, что ряд спортсменок решили, что им нужно вернуться в Иран, поскольку они «беспокоятся о безопасности своих родных».

Убежище в Австралии некоторые футболистки попросили после того как отказались исполнять гимн в ходе Кубка Азии.

Читайте материал «Трамп попросил Австралию спасти иранских футболисток от смертной казни в Иране».

