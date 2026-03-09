Трамп привел ряд новых подробностей об иранских футболистках в Австралии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что поговорил с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе о женской сборной Ирана по футболу, пребывающей в Австралии. Как заявил Трамп, пяти футболисткам уже помогли получить убежище, а вопросом с остальными, желающими его получить, «уже занимаются».