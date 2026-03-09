Эрдоган заявил, что провел переговоры с 16 мировыми лидерами по Ирану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с 16 мировыми лидерами для поиска путей урегулирования кризиса вокруг Ирана.
Об этом турецкий лидер сообщил в обращении к нации после заседания кабинета министров.
По его словам, дипломатические контакты направлены на поиск решения конфликта и снижение напряженности в регионе.
Эрдоган также отметил, что глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры более чем с 50 министрами иностранных дел различных стран.
В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке.
МИД России ранее осудил нападение и призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Ранее сообщалось, что США пока далеки от решения о вводе американских войск в Иран для обеспечения безопасности ядерных материалов на объекте по обогащению урана в Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.