Лукашенко пригласил трудолюбивых мигрантов в Белоруссию

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в конце февраля в Кремле Александр Лукашенко отметил, что белорусы всё чаще выбирают для поездок Россию, а не Европу. По его словам, миллионы граждан республики уже посетили Москву, и этого числа становится недостаточно. Лукашенко добавил, что оппозиция уже обеспокоена таким поворотом: белорусы перестали ехать в Европу, направляясь в основном на восток — прежде всего в Россию.