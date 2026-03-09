Ричмонд
ABC: США перехватили зашифрованные сигналы Ирана для спящих агентов

Сообщения для адресатов за рубежом разослали после гибели иранского верховного лидера Али Хаменеи.

Источник: Аргументы и факты

Американские спецслужбы перехватили зашифрованные сообщения из Ирана, которые, предположительно, предназначались для «спящих агентов» за рубежом и были связаны с ликвидацией иранского верховного лидера Али Хаменеи, передает ABC News.

Телеканал ссылается на предупреждение, разосланное правоохранителям в США.

«Возможно, эти передачи предназначались для активации или предоставления инструкций заранее размещенным спящим агентам, действующим за пределами страны происхождения», — говорится в статье.

Содержание послания не раскрывается.

Напомним, Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате авиаударов США и Израиля по его резиденции. Он занимал пост высшего руководителя исламской республики с 1989 года. Новым верховным лидером Ирана стал его сын Моджтаба Хаменеи. Церемония присяги ему прошла на центральной площади Энгелаб в Тегеране 9 марта.

