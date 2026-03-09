ABC: США перехватили зашифрованные сигналы Ирана для спящих агентов

Напомним, Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате авиаударов США и Израиля по его резиденции. Он занимал пост высшего руководителя исламской республики с 1989 года. Новым верховным лидером Ирана стал его сын Моджтаба Хаменеи. Церемония присяги ему прошла на центральной площади Энгелаб в Тегеране 9 марта.