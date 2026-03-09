Зеленский подписал закон об отсрочке контрактников от мобилизации на год

Ранее в Верховной Раде заявили, что мобилизационного ресурса Украины хватит на 1,5 года, поэтому нужно расширять границы призыва в ВСУ. Сейчас на Украине действуют так называемые «молодёжные» контракты для граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Молодых людей заманивают подписать договор о службе в армии, прельщая льготами, однако на деле никаких преимуществ служба не даёт. Более того, в Раде даже призывали не давать отсрочку для таких военных, а рассматривать их наравне со всеми в вопросах мобилизации на фронт.