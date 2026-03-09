Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон «на Пафосе» объявил, что намерен деблокировать Ормузский пролив, но потом

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о планах усилить военное присутствие в Восточном Средиземноморье и организовать новую международную миссию для обеспечения безопасности судоходства. Выступая в кипрском Пафосе, он пояснил, что цель — гарантировать свободу прохода судов в этом регионе, Красном море и вплоть до Баб-эль-Мандебского пролива, трансляцию вёл телеканал BFMTV.

Источник: Life.ru

По словам словам Макрона, Франция вместе с европейскими и неевропейскими партнёрами готовит миссию «сугубо оборонного» характера. Она будет защищать танкеры и порты в Ормузском проливе, но начнёт работу только после завершения наиболее острой фазы конфликта вокруг Ирана.

Утром стало известно, что Эмманююль Макрон связался по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Французский лидер призвал Тегеран немедленно остановить удары по странам Ближнего Востока и разблокировать Ормузский пролив для прохода судов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше