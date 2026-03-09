Ждем сигнала: Путин поставил Европе нефтяной ультиматум

«Вот сейчас конъюнктура складывается таким образом, что, если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там сейчас и закрепиться», — констатировал Путин. По его словам, речь идет о государствах, где существует стабильный спрос и которые готовы выстраивать с Москвой надежные конструктивные отношения.