Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю

«Несколько минут назад по оккупированным [Израилем палестинским] территориям была выпущена новая волна иранских ракет», — говорится в сообщении.
Ранее иранские силы заявили об ударе по объекту в Дубае, где находились американские военные. Атака произошла в районе популярного туристического квартала Marina в Дубае: по данным иранских военных, беспилотник нанёс удар по отелю, где, как утверждается, находились американские военнослужащие.
