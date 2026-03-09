В Турции начался суд над экс-мэром Стамбула Имамоглу, ему грозит 2352 года тюрьмы

Напомним, мэр Стамбула Экрем Имамоглу был арестован в марте по обвинениям в коррупции, отмывании денег и связях с террористами. Оппозиционный политик, считающийся главным соперником президента Эрдогана, отвергает обвинения как политически мотивированные, его сторонники выходили на акции протеста. 25 октября суд снял с Имамоглу обвинения в коррупции, однако Генпрокуратура Стамбула завершила расследование и передала в суд обвинительное заключение, требующее для экс-мэра до 2352 лет лишения свободы.