Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции начался суд над экс-мэром Стамбула Имамоглу, ему грозит 2352 года тюрьмы

В Турции стартовал судебный процесс, который может поставить точку в карьере одного из самых известных оппонентов действующей власти. Экрема Имамоглу, бывшего мэра Стамбула, обвиняют по целому ряду тяжких статей. Политику грозит до 2352 лет лишения свободы, сообщает Bloomberg.

Источник: Life.ru

Его подозревают в коррупции, отмывании денег, создании преступной организации, а также в мошенничестве и сокрытии улик. Имамоглу считается одним из главных конкурентов президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Процесс вызывает широкий резонанс как внутри страны, так и за её пределами.

Напомним, мэр Стамбула Экрем Имамоглу был арестован в марте по обвинениям в коррупции, отмывании денег и связях с террористами. Оппозиционный политик, считающийся главным соперником президента Эрдогана, отвергает обвинения как политически мотивированные, его сторонники выходили на акции протеста. 25 октября суд снял с Имамоглу обвинения в коррупции, однако Генпрокуратура Стамбула завершила расследование и передала в суд обвинительное заключение, требующее для экс-мэра до 2352 лет лишения свободы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше