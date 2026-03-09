Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кувейт повторно вызвал посла Ирана и вручил ноту протеста из-за ударов

Министерство иностранных дел Кувейта во второй раз вызвало иранского посла для вручения ноты протеста. Как сообщили в ведомстве, поводом стали «продолжающиеся удары по кувейтской территории».

Источник: Life.ru

В заявлении подчёркивается, что действия Тегерана расцениваются как агрессия. Дипломатический демарш произошёл на фоне эскалации в регионе: с 28 февраля США и Израиль ведут военную кампанию против Ирана, а Тегеран наносит ответные удары по американским объектам в странах Персидского залива.

8 марта в столице Кувейта загорелось высотное здание, где размещается служба социального обеспечения. СМИ сообщили, что к пожару привёл авиаудар, вероятно, иранский.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше