В Венгрии ввели ограничение на цену бензина и дизтоплива

Поступление российской нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба» прекратилось 27 января. В связи с этим Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с предложением разрешить транспортировку российского сырья по Адриатическому трубопроводу. Будапешт, в ответ, принял меры против Киева, заблокировав предоставление Украине кредита Евросоюза на сумму €90 млрд.