В Венгрии ввели ограничение на цену бензина и дизтоплива

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ввел в стране ограничение на розничные цены на топливо.

Источник: Аргументы и факты

В Венгрии вводятся ограничения на розничные цены на бензин и дизельное топливо. Это решение связано с увеличением цен на нефть на международном рынке, вызванным военным конфликтом на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам внеочередного совещания кабинета министров.

«Мы вводим ограничения на розничные цены на бензин и дизельное топливо. Ограниченная цена на бензин составит 595 форинтов (€1,51), на дизельное топливо — 615 форинтов (€1,56)», — заявил Орбан в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

Для обеспечения поставок будут использованы государственные стратегические запасы, отметил он.

Премьер добавил, что право приобретать топливо по установленным ценам будет предоставлено исключительно автовладельцам с машинами, зарегистрированными в Венгрии и имеющими местные номерные знаки. Новый режим цен вступит в силу с 10 марта.

Как пояснил Орбан, данная меры предназначена для защиты интересов населения Венгрии в ситуации, когда «во всех европейских странах стоимость нефти и топлива растет из-за войны в Иране». Он также акцентировал, что Венгрия продолжает испытывать воздействие «нефтяной блокады со стороны Украины».

Поступление российской нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба» прекратилось 27 января. В связи с этим Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с предложением разрешить транспортировку российского сырья по Адриатическому трубопроводу. Будапешт, в ответ, принял меры против Киева, заблокировав предоставление Украине кредита Евросоюза на сумму €90 млрд.

