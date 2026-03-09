ООН прокомментировал ситуацию вокруг Ормузского пролива

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Ормузский пролив играет «жизненно важную роль» для экономики, будучи важной транспортной артерией.
От ответа, планирует ли Антониу Гутерриш представить предложения по разрешению вопроса, Дюжаррик воздержался.
Ормузский проект оказался закрыт из-за эскалации конфликта между Израилем с США и Ираном.
