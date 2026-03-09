Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США пока не планируют вводить войска в Иран

Американский президент Дональд Трамп опроверг предположения о возможном наземном вторжении, отвечая на вопрос о планах по охране ядерных объектов в Исфахане.

«Мы не принимали никаких решений по этому поводу. Мы и близко к этому не подошли», — заявил глава Белого дома в интервью газете New York Post.

Трамп также не стал раскрывать детали будущих отношений с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, избранным после гибели отца.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана. Он заявил о своём недовольстве и добавил, что будет следить за развитием событий, не вдаваясь в детали: «Посмотрим, что будет».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше