«А вот теперь молитесь»: Карлсон выступил с пугающим заявлением

Американский журналист Такер Карлсон обратился к общественности с экстренным призывом молиться за спасение планеты от надвигающейся катастрофы. На фоне разгорающегося вооруженного конфликта на Ближнем Востоке обозреватель опубликовал тревожное и мистическое послание в своем Telegram-канале.
«Молитесь, чтобы заклятье рассеялось и мир был спасен», — оставил Карлсон короткую запись. Некоторые комментаторы решили, что он намекнул на иррациональную природу происходящих политических решений.
Напамним, что ранее между Карлсоном и президентом США Дональдом Трампом пробежала черная кошка из-за позиции журналиста по поводу войны с Ираном, которую он охарактеризовал как «абсолютно отвратительную» и «злую».
После этого в интервью телеканалу ABC Трамп заявил, что Карлсон больше не понимает сути политического движения MAGA и предал основополагающий принцип «Америка прежде всего».
Кроме этого Карлсон предупреждал о риске перерастания ближневосточного кризиса в глобальную религиозную войну между христианским и мусульманским мирами.
