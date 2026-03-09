Ричмонд
Удар по «Русскому Дому» в Ливане назвали неспровоцированной агрессией

Израильские военные ударили по Дому русской культуры в Ливане, что следует расценить как неспровоцированную агрессию. Об этом рассказала пресс-служба Россотрудничества. Там подчеркнули, что Центр не вёл никакой военной активности.

Источник: Life.ru

В Ливане разрушен «Русский дом». Видео © Telegram / Русский дом.

«Отмечаем, что в Доме русской культуры в Набатии не проводилось никакой военной активности. Удар был ничем не спровоцирован. Расцениваем его разрушение как ничем не спровоцированную агрессию», — сказано в тексте.

Накануне сообщалось, что израильская авиация нанесла удар по городу Набатия на юге Ливана. Под бомбами оказалось здание, где располагался российский культурный центр. Здание полностью разрушено. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.