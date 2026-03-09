Ричмонд
Зеленский заявил, что переговоры по Украине откладываются

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров по Украине откладывается из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: Reuters

«В настоящее время приоритет партнеров и все внимание — ситуации вокруг Ирана, и поэтому встреча, запланированная на эту неделю по предложению американской стороны, откладывается», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что переговоры могут пройти 11 марта.

