Зеленский заявил, что переговоры по Украине откладываются

«В настоящее время приоритет партнеров и все внимание — ситуации вокруг Ирана, и поэтому встреча, запланированная на эту неделю по предложению американской стороны, откладывается», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в украинских СМИ появилась информация, что переговоры могут пройти 11 марта.
