Лукашенко сказал, что в Беларуси рады видеть узбекских людей — особенно семейных

9 марта президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с послом Узбекистана в Беларуси Рахматуллой Назаровым и сказал, что на белорусской земле рады принимать трудолюбивых узбекских людей, пишет БелТА.
Александр Лукашенко отметил, что много узбеков хотят жить и работать в Беларуси:
— Мы с большим удовольствием, особенно семейных людей, приглашаем к себе. У нас, к сожалению, не такой рост, как у вас, народонаселения. Поэтому мы всегда рады видеть очень трудолюбивых узбекских людей, если они решат сюда приехать.
Президент Беларуси обратил внимание на то, что для мигрантов и их семей созданы благоприятные условия для работы:
— Мы им предоставляем все возможности, услуги для их детей — ясли, сад, школа, образование высшее.
Александр Лукашенко подчеркнул, что возможности в Беларуси большие:
— Поэтому в этом отношении мы готовы с нашими братьями из Узбекистана работать.
