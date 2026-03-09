Ричмонд
Лукашенко сказал, что в Беларуси рады видеть узбекских людей — особенно семейных

Лукашенко пригласил трудолюбивых узбеков приехать в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

9 марта президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с послом Узбекистана в Беларуси Рахматуллой Назаровым и сказал, что на белорусской земле рады принимать трудолюбивых узбекских людей, пишет БелТА.

Александр Лукашенко отметил, что много узбеков хотят жить и работать в Беларуси:

— Мы с большим удовольствием, особенно семейных людей, приглашаем к себе. У нас, к сожалению, не такой рост, как у вас, народонаселения. Поэтому мы всегда рады видеть очень трудолюбивых узбекских людей, если они решат сюда приехать.

Президент Беларуси обратил внимание на то, что для мигрантов и их семей созданы благоприятные условия для работы:

— Мы им предоставляем все возможности, услуги для их детей — ясли, сад, школа, образование высшее.

Александр Лукашенко подчеркнул, что возможности в Беларуси большие:

— Поэтому в этом отношении мы готовы с нашими братьями из Узбекистана работать.

Ранее мы писали, что Лукашенко обратился к новому лидеру Ирана Хаменеи, сказав про исключительно сложный момент.

Еще Лукашенко сказал, какому густонаселенному государству помогут белорусы.

Кроме того, Лукашенко сказал, что невозможное могут сделать только индусы, а невероятное — белорусы.

Тем временем власти упростили техосмотр и регистрацию одного вида транспорта в Беларуси.

