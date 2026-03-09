Ричмонд
Чехия ужесточит условия перевозки товаров на Украину

Прага планирует ужесточить контроль за перевозкой товаров между Чехией и Украиной.

Прага планирует ужесточить контроль за перевозкой товаров между Чехией и Украиной. Причина — массовая контрабанда, в том числе оружия, и теневые схемы перевозчиков, заявил спикер палаты депутатов Томио Окамура. Его слова передаёт агентство ЧТК.

Окамура указал, что в страну нелегально ввозят различные товары, включая военное снаряжение. Многие перевозчики не платят налоги и работают без разрешений, организуя так называемые «туры из Украины».

«Здесь действует огромное множество недобросовестных перевозчиков. Между Чехией и Украиной регулярно передвигаются 2 миллиона человек. Здесь получился проходной двор, и мы не знаем, кто приезжает на территорию Чехии», — приводит агентство слова Окамуры.

Власти намерены ввести жёсткие условия для перевозок в обоих направлениях.

