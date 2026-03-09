Чехия ужесточит условия перевозки товаров на Украину

«Здесь действует огромное множество недобросовестных перевозчиков. Между Чехией и Украиной регулярно передвигаются 2 миллиона человек. Здесь получился проходной двор, и мы не знаем, кто приезжает на территорию Чехии», — приводит агентство слова Окамуры.