Трамп анонсировал пресс-конференцию

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в 17.30 по времени Восточного побережья США (01.30 мск) будет проводить пресс-конференцию, в ходе которой он планирует рассказать о ходе конфликта с Ираном.
Трамп сказал, что пообщается с прессой перед возвращением в Вашингтон.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля.
