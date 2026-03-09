Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп анонсировал пресс-конференцию

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в 17.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в 17.30 по времени Восточного побережья США (01.30 мск) будет проводить пресс-конференцию, в ходе которой он планирует рассказать о ходе конфликта с Ираном.

Трамп сказал, что пообщается с прессой перед возвращением в Вашингтон.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля.

Читайте материал «Израиль заявил, что ударил по штабу беспилотных систем КСИР».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше