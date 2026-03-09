Макрон подтвердил отказ Франции от участия в конфликте на Ближнем Востоке

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция не участвует в происходящем на Ближнем Востоке конфликте.
В понедельник Макрон прибыл на борт авианосца «Шарль де Голль» в Средиземном море. По словам президента, решение о развертывании авианосца в Средиземноморье было принято для защиты французских граждан в регионе.
«Франция не участвует в продолжающемся конфликте… Кроме того, ваше присутствие направлено на защиту наших союзников и друзей. В частности, Кипра», — заявил на борту авианосца Макрон, которого цитирует телеканал BFMTV.