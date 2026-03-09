Трамп призвал предоставить убежище иранским футболисткам, которым грозит смертная казнь

Ранее Дональд Трамп заявил, что решение о завершении военной кампании против Ирана будет приниматься с учётом мнения израильского премьера. Он пояснил, что находится в контакте с Биньямином Нетаньяху, и решение будет взаимным. По словам Трампа, он выберет подходящий момент, но учтёт все обстоятельства.