Сербия не поставляла оружие на Украину, заявил Вучич

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не осуществляла непосредственно никаких поставок оружия на Украину, признав, при этом, что из-за экспорта в другие страны сербская военная продукция могла оказаться в зоне боевых действий.

Источник: AP 2024

«Во-первых, мы не экспортировали ни единого патрона на Украину. Но нам приходилось продавать большие запасы оружия странам по всему миру… Материал рано или поздно попадает в зону боевых действий тем или иным путем», — заявил политик в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

При этом он признал, что Сербия осуществляла экспортные поставки вооружения в Чехию, Великобританию и «некоторые другие страны». «В конце концов, всё это оказывалось на Украине», — сказал Вучич.

Вучич сообщил 8 ноября прошлого года, что власти страны с момента ужесточения требований для экспорта оружия и боеприпасов в июне 2025 года до ноября выдали всего 5−6 лицензий и строго контролируют поставки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ранее, что Москва исходит из того, что Белград будет придерживаться обещаний и не будет поставлять оружие Украине. Она отметила, что сербский лидер Александр Вучич делает одни заявления, находясь в Москве, и совсем другие в иных регионах.

СВР РФ ранее сообщала о поставках Белградом боеприпасов Киеву, вопреки заявленному нейтралитету. После этого Вучич обещал, что сделки будут отменяться, если у сербских властей возникнут вопросы к документам и конечному пользователю продукции. Он сообщил 23 июня 2025 года, что Сербия приостановила экспорт снарядов, теперь для их отправки за рубеж нужны особые разрешения.

