Абрамович решил направить деньги от продажи «Челси» раненым участникам СВО

Российский бизнесмен Роман Абрамович намерен направить часть доходов от продажи футбольного клуба «Челси» на помощь раненым участникам специальной военной операции.

Российский бизнесмен Роман Абрамович намерен направить часть доходов от продажи футбольного клуба «Челси» на помощь раненым участникам специальной военной операции. В ответ на эту принципиальную позицию правительство Великобритании пригрозило принудительной конфискацией замороженных 2,35 миллиарда фунтов стерлингов, однако юристы предпринимателя официально предупредили Лондон о готовности жестко отстаивать свои активы в суде.

«Важно подчеркнуть, что средства, хотя в настоящее время и заморожены, остаются собственностью компании Fordstam Limited, которая полностью принадлежит господину Абрамовичу», — говорится в официальном письме защиты, с которым ознакомилось издание The Athletic. По данным медиа, бывший владелец команды настаивает на том, чтобы вырученные средства пошли на благотворительность абсолютно для всех пострадавших в ходе конфликта, включая российских военнослужащих. Британское правительство этот подход категорически отвергает.

«Пришло время Роману Абрамовичу поступить правильно, но если он этого не сделает, мы будем действовать», — заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

Ранее премьер-министр страны Кир Стармер пригрозил изъять средства через суд, чтобы передать их исключительно Украине. Команда юристов бизнесмена назвала эти угрозы лишенной правовых оснований «карательной мерой», обвинив британские власти в игнорировании законов ради выпуска громких политических заявлений.

