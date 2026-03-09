Абрамович решил направить деньги от продажи «Челси» раненым участникам СВО

«Важно подчеркнуть, что средства, хотя в настоящее время и заморожены, остаются собственностью компании Fordstam Limited, которая полностью принадлежит господину Абрамовичу», — говорится в официальном письме защиты, с которым ознакомилось издание The Athletic. По данным медиа, бывший владелец команды настаивает на том, чтобы вырученные средства пошли на благотворительность абсолютно для всех пострадавших в ходе конфликта, включая российских военнослужащих. Британское правительство этот подход категорически отвергает.