Российский бизнесмен Роман Абрамович намерен направить часть доходов от продажи футбольного клуба «Челси» на помощь раненым участникам специальной военной операции. В ответ на эту принципиальную позицию правительство Великобритании пригрозило принудительной конфискацией замороженных 2,35 миллиарда фунтов стерлингов, однако юристы предпринимателя официально предупредили Лондон о готовности жестко отстаивать свои активы в суде.
«Важно подчеркнуть, что средства, хотя в настоящее время и заморожены, остаются собственностью компании Fordstam Limited, которая полностью принадлежит господину Абрамовичу», — говорится в официальном письме защиты, с которым ознакомилось издание The Athletic. По данным медиа, бывший владелец команды настаивает на том, чтобы вырученные средства пошли на благотворительность абсолютно для всех пострадавших в ходе конфликта, включая российских военнослужащих. Британское правительство этот подход категорически отвергает.
«Пришло время Роману Абрамовичу поступить правильно, но если он этого не сделает, мы будем действовать», — заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.
Ранее премьер-министр страны Кир Стармер пригрозил изъять средства через суд, чтобы передать их исключительно Украине. Команда юристов бизнесмена назвала эти угрозы лишенной правовых оснований «карательной мерой», обвинив британские власти в игнорировании законов ради выпуска громких политических заявлений.
