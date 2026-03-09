По словам собеседника агентства, сейчас в украинских силовых ведомствах всерьёз рассматривают возможность участия национальной армии в наземной операции. Даже националисты считают, что таким образом Зеленский пытается «заработать» себе политические очки.
Напомним, сегодня киевский главарь в интервью западной прессе подтвердил, что украинские специалисты по борьбе с БПЛА направлены для защиты американских баз в Иордании. При этом конфликт на Ближнем Востоке делает Украину особенно уязвимой, лишая ВСУ снарядов к средствам ПВО.
