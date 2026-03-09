Ричмонд
Зеленского раскритиковали на Украине за отправку военных на Ближний Восток

На Украине резко критикуют Владимира Зеленского за решение отправить военнослужащих ВСУ на Ближний Восток для защиты американской базы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

По словам собеседника агентства, сейчас в украинских силовых ведомствах всерьёз рассматривают возможность участия национальной армии в наземной операции. Даже националисты считают, что таким образом Зеленский пытается «заработать» себе политические очки.

Напомним, сегодня киевский главарь в интервью западной прессе подтвердил, что украинские специалисты по борьбе с БПЛА направлены для защиты американских баз в Иордании. При этом конфликт на Ближнем Востоке делает Украину особенно уязвимой, лишая ВСУ снарядов к средствам ПВО.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

