Число жертв ударов Израиля по Ливану приблизилось к 500

«Число погибших в результате израильской агрессии с 2 марта возросло до 486, ранения получили 1 313 человек», — говорится в тексте.
Напомним, израильские военные начали обстрел Ливана, сославшись на атаку «Хезболлы» с ливанской территории. Позже ЦАХАЛ предпринял попытку высадки десанта на ливано-сирийской границе, но столкнулся с засадой «Хезболлы», понёс потери и отступил. Накануне, 8 марта, число жертв ударов Израиля по Ливану достигало 394.
