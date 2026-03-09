«Хезболла» взяла на себя ответственность за атаку в районе аэропорта Бен-Гурион

Ливанское движение «Хезболла» взяло на себя ответственность за атаку в районе международного аэропорта Бен-Гурион.
Как утверждается в коммюнике, движение атаковало базу израильских ВВС с использованием ракет.
«Хезболла» атаковала Израиль вскоре после эскалации конфликта с Ираном. Израиль в ответ объявил военную операцию в Ливане.
