«Хезболла» взяла на себя ответственность за атаку в районе аэропорта Бен-Гурион

Ливанское движение «Хезболла» взяло на себя ответственность за атаку в районе международного аэропорта Бен-Гурион.

Как утверждается в коммюнике, движение атаковало базу израильских ВВС с использованием ракет.

«Хезболла» атаковала Израиль вскоре после эскалации конфликта с Ираном. Израиль в ответ объявил военную операцию в Ливане.

Читайте материал «ЦАХАЛ сообщил о перехвате ливанских ракет».

