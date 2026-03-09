Украина вызвала посла Венгрии из-за задержания инкассаторов

Сотрудников «Ощадбанка» 28 часов держали в наручниках и перевозили с завязанными глазами, несмотря на то, что они находились в статусе свидетелей, указали в ведомстве. Как утверждает МИД, у инкассаторов изъяли мобильные телефоны, из-за чего у них не было возможности сообщить о своем задержании и местонахождении. Более того, большинство изъятых вещей так и не вернули их владельцам.