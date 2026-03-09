Украина вызвала посла Венгрии из-за задержания инкассаторов

Также в украинское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Венгрии на Украине Антал Гейзер.
«До венгерской стороны была доведена позиция о неприемлемости применения к украинским гражданам мер запугивания и психологического давления, а также чрезмерное применение силы», — заявил МИД Украины.
Сотрудников «Ощадбанка» 28 часов держали в наручниках и перевозили с завязанными глазами, несмотря на то, что они находились в статусе свидетелей, указали в ведомстве. Как утверждает МИД, у инкассаторов изъяли мобильные телефоны, из-за чего у них не было возможности сообщить о своем задержании и местонахождении. Более того, большинство изъятых вещей так и не вернули их владельцам.
Также у одного из сотрудников банка, имеющего инвалидность, при задержании ухудшилось состояние здоровья, однако медицинскую помощь ему оказали лишь после того, как он потерял сознание.
«При этом больному сахарным диабетом насильно укололи препарат, после которого у гражданина резко поднялся уровень сахара в крови и началась гипертония, и его вынуждены были доставить в госпиталь», — добавил МИД.
Помимо этого, им не предоставили возможности давать показания на украинском языке.
Ведомство обвинило правоохранительные органы Венгрии в том, что они «сделали все возможное, чтобы лишить задержанных украинцев какой-либо поддержки», а также оказывали на них психологическое и физическое давление.
Инкассаторов задержали 5 марта по обвинению в отмывании денег. По версии венгерских властей, через страну перевозили средства, связанные с «украинской военной мафией». Национальный банк Украины эти обвинения отверг — Киев утверждает, что сотрудники банка перевозили деньги и золото в соответствии с международным контрактом между Raiffeisen Bank International AG и АО «Ощадбанк».
Позднее всех задержанных выдворили из Венгрии и они вернулись на Украину. В Киеве заявили, что граждан страны удерживали незаконно, а также сообщили о подготовке обращения к Евросоюзу, в том числе с требованием вернуть государственное имущество.
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что судьба конфискованных средств будет решена только после установления их владельцев.