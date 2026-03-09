Ричмонд
Трамп сообщил, что проведет пресс-конференцию на фоне операции в Иране

Президент США анонсировал проведение пресс-конференции на фоне конфликта с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп объявил о проведении пресс-конференции на фоне военной операции против Ирана. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«Я проведу пресс-конференцию в 17:30 по времени Восточного побережья США (01:30 вторника по московскому времени)», — написал американский лидер, уточнив, что в настоящее время находится в Майами и выступит перед журналистами перед возвращением в Вашингтон.

Трамп также отметил, что 9 марта у него запланировано множество важных встреч и телефонных переговоров, а также участие в мероприятии в поддержку спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона.

Ранее американский лидер заявил, что у него есть план по борьбе с ростом цен на нефть.

