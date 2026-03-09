CNN: Турция вызвала посла Ирана из-за выпущенной иранской ракеты

Сегодня Минобороны Турции также сообщило, что на севере Кипра размещены шесть истребителей F-16 и системы ПВО. Объяснило это решение ведомство «последними событиями в регионе». За несколько дней до этого, 2 марта, Великобритания сообщила об атаке с применением БПЛА на британскую военную базу на Кипре.