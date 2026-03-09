Экс-президента Франции Николя Саркози снова отправят в тюрьму

Ранее экс-президент отсидел 21 день в тюрьме. Он описал этот опыт в книге «Дневник заключённого». Там политик подробно рассказывает об условиях содержания и общении с другими заключёнными. По его словам, эти взаимодействия сделали жизнь в тюрьме невыносимой.