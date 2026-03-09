Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-президента Франции Николя Саркози снова отправят в тюрьму

Экс-президент Франции Николя Саркози отбудет шестимесячный срок по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года. Суд отказал ему в просьбе объединить два приговора по разным уголовным делам. Об этом сообщает телеканал BFM.

Источник: Life.ru

Речь идёт о двух процессах — деле о незаконном прослушивании телефонных разговоров и деле Bygmalion о фальшивых счётах во время президентской кампании. Адвокаты Саркози просили зачесть время, проведённое в тюрьме по одному делу, в счёт наказания по другому.

Суд посчитал, что условия для объединения наказаний не соблюдены. Поэтому Саркози проведёт в заключении дополнительно шесть месяцев.

Ранее экс-президент отсидел 21 день в тюрьме. Он описал этот опыт в книге «Дневник заключённого». Там политик подробно рассказывает об условиях содержания и общении с другими заключёнными. По его словам, эти взаимодействия сделали жизнь в тюрьме невыносимой.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Николя Саркози
Видный французский политик, Николя Саркози — бывший президент с яркой карьерой и неоднозначной репутацией. В нашем материале — полный обзор его биографии, пути к власти, взглядов и личной жизни.
Читать дальше