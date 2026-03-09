Ричмонд
Зеленский: Переговоры по Украине откладываются из-за ситуации в Иране

Запланированный на эту неделю раунд переговоров по Украине откладывается. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Источник: Life.ru

«В настоящее время приоритет партнёров и всё внимание — ситуации вокруг Ирана, и поэтому встреча, запланированная на эту неделю по предложению американской стороны, откладывается», — написал он в соцсети.

Напомним, сегодня сообщалось, что очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти 11 марта. Предполагалось, что встреча состоится в Стамбуле.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

