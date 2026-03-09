Вучич высказался о поставках оружия Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград напрямую не поставлял вооружение Киеву, но не исключил, что сербская продукция попала в зону боевых действий через другие государства. Об этом он сказал в интервью Süddeutsche Zeitung.
«Во-первых, мы не экспортировали ни единого патрона на Украину. Но нам приходилось продавать большие запасы оружия странам по всему миру… Материал рано или поздно попадает в зону боевых действий тем или иным путём», — пояснил политик.
Вучич признал, что Сербия осуществляла экспорт в Чехию, Великобританию и «некоторые другие страны».
При этом сербский лидер подчеркнул, что власти строго контролируют поставки. С июня 2025 года, после ужесточения правил, было выдано всего 5−6 лицензий на вывоз оружия.