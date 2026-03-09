США перехватили зашифрованные сигналы Ирана для спящих агентов

Перехват произошёл вскоре после гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В документе говорится о «предварительном анализе сигналов» сообщения «вероятно иранского происхождения», которое ретранслировали через несколько стран.
Сообщение было зашифровано и предназначалось получателям, обладающим ключом. Правоохранителям рекомендовано усилить мониторинг подозрительных сигналов в радиоэфире.
Ранее иранские силы заявили об ударе по объекту в Дубае. Иран заявил об атаке беспилотника на отель в туристическом квартале, в котором находились военнослужащие США.
