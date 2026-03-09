CBS: США за восемь дней потеряли 11 дронов MQ-9 Reaper

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США установило личность седьмого американского военнослужащего, погибшего в результате иранских атак. По данным Clash Report, им оказался 26-летний сержант Бенджамин Н. Пеннингтон из штата Кентукки, который получил ранения во время нападения на американскую базу в Саудовской Аравии 1 марта и позднее скончался.