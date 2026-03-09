CBS: США за восемь дней потеряли 11 дронов MQ-9 Reaper

Об этом сообщил американский телеканал CBS со ссылкой на двух официальных представителей США.
По данным источников, ранее американские военные лишились еще двух беспилотников, что увеличило общее число потерь до 11 аппаратов.
MQ-9 Reaper используются вооруженными силами США для разведки, наблюдения и нанесения точечных ударов. Стоимость одного такого беспилотника, по оценкам экспертов, составляет около 30 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны США установило личность седьмого американского военнослужащего, погибшего в результате иранских атак. По данным Clash Report, им оказался 26-летний сержант Бенджамин Н. Пеннингтон из штата Кентукки, который получил ранения во время нападения на американскую базу в Саудовской Аравии 1 марта и позднее скончался.