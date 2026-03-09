Хили заявил, что в Средиземное море планируется отправить эсминец ВМС Британии

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что в средиземное море в ближайшие дни планируется отправить эсминец HMS Dragon ВМС Великобритании.
Эсминец должен укрепить безопасность британской авиабазы Акротири, сказал Хили.
Корабль, по словам министра, присоединится к американским эсминцам.
