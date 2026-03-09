Ричмонд
Путин: Россия готова поставлять газ и нефть в Европу, но «от них нужен сигнал»

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не исключает сотрудничества с Европой по энергоносителям, но ждёт соответствующего сигнала.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не исключает сотрудничества с Европой по энергоносителям, но ждёт соответствующего сигнала. Об этом он сказал на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа, передаёт ТАСС.

«От них нужен сигнал», — отметил Путин, добавив, что России не стоит ждать, пока Европа «демонстративно захлопнет дверь». Вместо этого нужно активнее перенаправлять объёмы на другие рынки.

При этом поставки продолжатся в страны, которые остаются «надёжными покупателями». Путин отдельно упомянул Словакию и Венгрию, а также сообщил о росте экспорта в ряде других регионов мира.

Путин напомнил, что российские энергокомпании всегда отличались стабильностью, и призвал их использовать высокие цены на нефть для погашения долгов перед банками.

Читайте также: «В США раскрыли, какое условие Путин может поставить Трампу».

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

