Путин: Россия готова поставлять газ и нефть в Европу, но «от них нужен сигнал»

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не исключает сотрудничества с Европой по энергоносителям, но ждёт соответствующего сигнала. Об этом он сказал на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа, передаёт ТАСС.
«От них нужен сигнал», — отметил Путин, добавив, что России не стоит ждать, пока Европа «демонстративно захлопнет дверь». Вместо этого нужно активнее перенаправлять объёмы на другие рынки.
При этом поставки продолжатся в страны, которые остаются «надёжными покупателями». Путин отдельно упомянул Словакию и Венгрию, а также сообщил о росте экспорта в ряде других регионов мира.
Путин напомнил, что российские энергокомпании всегда отличались стабильностью, и призвал их использовать высокие цены на нефть для погашения долгов перед банками.
Читайте также: «В США раскрыли, какое условие Путин может поставить Трампу».
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.