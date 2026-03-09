Кличко заявил о долге Украины в $270 млн перед Киевом

Ранее Life.ru сообщал, что Украина в понедельник, 9 марта, должна перевести Международному валютному фонду первый из мартовских платежей. Всего в марте Незалежная обязана вернуть Международному валютному фонду два транша. Второй из них намечен на 16 марта и составит чуть более 59,6 миллиона единиц специальных прав заимствования (СДР), что по текущему курсу фонда равняется 81,3 миллиона долларов.