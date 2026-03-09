Сербия хочет начать строительство первой АЭС в стране к 2035 году

Как писал сайт KP.RU, Европу ожидает крах в сфере энергетики при продолжении эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По словам президента Сербии Александра Вучича, все в Европе будем в аду, если это продолжится. Он подчеркнул, что предлагает принять меры для субвенций в предстоящий месяц, потому что власти страны не могут допустить, чтобы цены нефти и газа подскочили.