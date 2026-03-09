Ричмонд
Сербия хочет начать строительство первой АЭС в стране к 2035 году

Сербия в подготовке проекта сотрудничает с французской EDF.

Источник: Комсомольская правда

Сербия планирует начать строительство первой атомной электростанции (АЭС) в стране к 2035 году. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович в интервью Радио и телевидению Сербии.

Глава ведомства отметила, что в подготовке проекта Белград уже сотрудничает с французской энергокомпанией EDF.

«Мы ожидаем, что к 2035 году начнется строительство первой атомной электростанции», — сказала она.

По ее словам, одновременно власти планируют крупные инвестиции в развитие газовой инфраструктуры и газификацию Сербии. В частности, есть намерение построить «около 1 тысячи км новых газопроводов».

Как писал сайт KP.RU, Европу ожидает крах в сфере энергетики при продолжении эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По словам президента Сербии Александра Вучича, все в Европе будем в аду, если это продолжится. Он подчеркнул, что предлагает принять меры для субвенций в предстоящий месяц, потому что власти страны не могут допустить, чтобы цены нефти и газа подскочили.

