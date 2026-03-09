Сербия хочет начать строительство первой АЭС в стране к 2035 году

Сербия планирует начать строительство первой атомной электростанции (АЭС) в стране к 2035 году. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович в интервью Радио и телевидению Сербии.
Глава ведомства отметила, что в подготовке проекта Белград уже сотрудничает с французской энергокомпанией EDF.
«Мы ожидаем, что к 2035 году начнется строительство первой атомной электростанции», — сказала она.
По ее словам, одновременно власти планируют крупные инвестиции в развитие газовой инфраструктуры и газификацию Сербии. В частности, есть намерение построить «около 1 тысячи км новых газопроводов».
