WSJ: Трамп допустил возможность убийства Моджтабы Хаменеи

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана «большой ошибкой», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в его окружении.
«Я не знаю, продержится ли это долго. Думаю, они совершили большую ошибку», — сказал глава Белого дома.
По данным издания, Трамп заявил помощникам, что поддержит убийство Моджтабы Хаменеи, если тот не станет отказываться от ядерной программы.
Накануне издание ABC News сообщало, что спецслужбы США перехватили зашифрованные сообщения из Ирана, которые, предположительно, предназначались для «спящих агентов» за рубежом и были связаны с ликвидацией верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.